Медикам, задействованных в борьбе с коронавирусом установят доплаты до 300%
Законопроект №3275, который поддержал парламент, устанавливает дополнительные оплаты медицинским и другим работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом до 300% к установленным законодательством доплат.
Об этом говорится в колонке для ЭП главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.
"Учитывая потенциальный объем нагрузки в борьбе с коронавирусом COVID-19, обязали правительство установить дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом до 300% от установленных законодательством доплат", - пишет он.
Также для бесперебойных поставок необходимых медикаментов, закон освобождает от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.
Устанавливает нулевой акциз и упрощает админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.Читайте также: Новый антикризисный пакет: что изменится для предпринимателей, врачей, граждан и общин.
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