Новый антикризисный пакет: что изменится для предпринимателей, врачей, граждан и общин

Коронавірус об’єднує та мотивує людей у всьому світі. Джоржіо Армані шиє халати для медиків, New Balance переорієнтував свою фабрику на виготовлення медичних масок.

А Верховна Рада об’єднала зусилля, щоб напрацювати черговий план дій для подолання кризи в економіці, медицині та соціальній сфері.

Знадобилися лише тиждень роботи 24/7 антикризової групи депутатів всіх фракцій та груп, помічників, представників секретаріатів та окремих представників виконавчої влади, щоб виконати домашнє завдання "на позавчора".

Спільними зусиллями отримали цілу низку рішень, які зареєстрували вчора у відповідному законопроекті №3275.

Ці кроки повинні пом’якшити наслідки карантину для підприємців, медиків, місцевих громад та громадян.

Пропозиції для бізнесу

Перш за все, продовжили терміни дії деяких норм, прийнятих у попередньому антикризовому законопроекті №3220.

Так, до 30 червня продовжили мораторій на проведення неподаткових перевірок.

До 31 травня буде діяти звільнення від штрафів та пені по ЄСВ, а також мораторій на перевірки по ньому.

Крім того, до 31 травня продовжуються строки подачі скарг по податках та ЄСВ.

Після прийняття №3220 отримали багато коментарів про оренду, тому врегулювали це питання.

Орендарі, які не можуть користуватися нерухомістю або іншим майном через карантин, звільняються від сплати орендної плати.

Розблокували збільшення лімітів для ФОПів-"спрощенців". Тепер не треба чекати підписання законопроекту №1210 – норма запрацює, щойно антикризовий законопроект вступить у дію.

Нові ліміти для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп "спрощенців" становитимуть 2 млн, 5 млн та 7 млн грн відповідно.

Карантин суттєво обмежив можливості компаній вчасно подавати фінансову звітність. Тому порушення строків подачі фінансової звітності не буде тягнути за собою відповідальність на період карантину + 90 днів.

Українське законодавство виявилося непідготовленим і для врегулювання роботи з дому. Тож внесли низку норм, які спростять підприємцям організацію дистанційної роботи та гнучкого графіку працівників.

Щоб зменшити ризик звільнень або відпусток за власний рахунок, доручили Кабінету міністрів терміново підготувати кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів, а також системну економічну програму виходу з кризи, щоб підтримати бізнес та пріоритетні галузі.

Щоб державна підтримка справді відповідала потребам, дозволили надавати її малому та середньому бізнесу без обмежень.

Тепер малі підприємці зможуть, наприклад, отримувати кредит від держави декілька разів.

Пропозиції для медицини

Першочергова задача – забезпечити медиків та громадян всім необхідним для захисту та боротьби з коронавірусом.

Для безперебійних поставок необхідних медикаментів, звільнили від ПДВ обіг профільних ліків та медзасобів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Знайшли рішення проблеми з антисептиками. Встановили нульовий акциз та спростили адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.

Для виробників дезінфеторів, до речі, тимчасово прибрали обов’язок реєстрації продукції в МОЗ, щоб всі бажаючі швидко могли почати їх виробництво.

Враховуючи потенційний обсяг навантаження у боротьбі з коронавірусом COVID-19, зобов’язали уряд встановити додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які займаються боротьбою з коронавірусом до 300% до встановлених законодавством доплат.

Як і в кожну кризу в Україні, левову частку покриває діяльність волонтерів та донорів. Тому підтримали тих, хто з перших днів епідемії допомагає боротися з вірусом власними силами.

Суми благодійних внесків компаній, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток, а приватні особи можуть включити такі внески до податкової знижки ПДФО без обмежень.

Заразом прибрали ще низку обмежень для благодійних організацій та громадських об’єднань, щоб допомога швидше доходила до кінцевого отримувача.

Пропозиції для громадян

Найбільш базові питання зараз для населення – це втрата роботи та необґрунтовані ціни на ті ж самі засоби індивідуального захисту.

Тому додали карантин до підстав для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Крім того, забезпечили автоматичне продовження соціальних виплат на період карантину – в цей час не треба буде йти в спеціалізовані органи чи проходити комісії для подовження терміну виплат.

Розмір цих виплат буде такий самий, як і зараз. У разі, якщо особа повинна отримувати більше, після карантину на підставі нових документів відбудеться перерахунок.

Також дали уряду можливість контролювати ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку з боку реалізаторів.

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Одні з найбільш частих питань населення стосувалися споживчих кредитів та виплат по ним.

Було прийнято рішення тимчасово звільнити від штрафів та пені навіть взяті до 2017 року споживчі кредити, а також заборонити банкам підвищувати відсоткові ставки по всім кредитним договорам.

Кабміну доручили запустити систему екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером, щоб кожен міг звернутися та вчасно отримати кваліфіковану підтримку.

Пропозиції для місцевого самоврядування та держорганів

Одним з найбільш критичних та непростих питань було питання місцевих бюджетів.

За останні два тижні карантину ми отримували велику кількість звернень, що надходження до місцевих бюджетів критично зменшуються через обмеження підприємницької діяльності та попередні стабілізаційні кроки для бізнесу.

Багато зусиль пішло саме на пошук компромісу по місцевим бюджетам, щоб можна було покрити недоотримані кошти від введених пільг на землю та нерухомість.

Щоб підтримати підприємців на "спрощеній" системі оподаткування на місцях забезпечили органам місцевого самоуправління право на власний розсуд зменшувати ще у 2020 році ставки по єдиному податку по єдиному податку.

Щоб підтримати місцеві бюджети довелося повернути плату за землю за квітень. Березень залишається звільненим.

А для самих органів як місцевої, так і центральної влади дали можливість отримувати допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом безпосередньо від донорів без ризику порушити антикорупційне законодавство.

Ці антикризові кроки депутати всіх фракцій та груп розробляли протягом останнього тижня в режимі нон-стоп, бо кожен день відстрочки може дорого коштувати і людям, і економіці.

Сподіваємося, що ця злагоджена робота парламентської команди дасть позитивний ефект, а уряд підхопить естафету депутатів.

Не дарма ж ми скоротили Кабміну процедури погодження нормативки та пришвидшили строки прийняття рішень.