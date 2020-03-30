Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

30 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 28,05 - 28,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,05 - 28,09 гривни;

Евро - 31,05 - 31,09 гривни;

На наличном рынке котировки гривнт к доллару составляют 28,00 - 28,58 гривни. Евро покупают по 30,59 гривни, продают по 31,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,39 гривни, евро - 30,86 - 31,15 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,27 - 28,41 гривни, евро - 30,81 - 31,09 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 30 марта на уровне 28,18 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,90 гривни (27 марта - 30,86 гривни).

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Экономическая правда