Цены на нефть обвалились до 20-22 долларов

Цены на нефть резко снижаются 30 марта на фоне растущих опасений, что пандемия коронавируса подрывает спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией угрожает сильным профицитом рынку.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 22,70 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 19,92 долларов, около 18-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце.

"Центробанки смягчают денежно-кредитную политику, а правительства предлагают пакеты стимулов, но это только меры поддержки, а не радикальное лечение", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

По его словам, пока не будет признаков окончания пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением и могут опуститься ниже 20 долларов за баррель. При этом он считает, что следующий уровень поддержки для WTI может находиться около 17 долларов - последний раз цены опускались так низко в 2001 году.

По прогнозам аналитиков, учитывая, что мировой спрос сейчас упадет на 15-20 млн баррелей в день, что на 20% меньше, чем в прошлом году, потребуется масштабное сокращение производства не только для Организации стран-экспортеров нефти.

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