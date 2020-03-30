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Нардепы предлагают увеличить лимиты для ФЛП

Понедельник, 30 марта 2020, 10:50
 

Народные депутаты предлагают увеличить лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп.

Об этом говорится в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

Так, для ФЛП первой группы максимальный размер годового дохода предлагается увеличить с 300 тысяч гривень до 1 миллиона гривень.

Для ФЛП второй группы нардепы хотят увеличить лимит с 1,5 млн гривень до 5 млн гривень.

Напомним:

16 января украинский парламент проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Состоялись следующие изменения:

для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;
для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;
для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.

Эти нововведения были предусмотрены в законопроекте 1210, за который Верховная Рада проголосовала во втором чтении, 16 января.

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Экономическая правда

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ФЛП налоги Верховная рада

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