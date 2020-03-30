Нардепы предлагают увеличить лимиты для ФЛП
Народные депутаты предлагают увеличить лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп.
Об этом говорится в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".
Так, для ФЛП первой группы максимальный размер годового дохода предлагается увеличить с 300 тысяч гривень до 1 миллиона гривень.
Для ФЛП второй группы нардепы хотят увеличить лимит с 1,5 млн гривень до 5 млн гривень.
Напомним:
16 января украинский парламент проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.
Состоялись следующие изменения:
для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;
для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;
для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.
Эти нововведения были предусмотрены в законопроекте 1210, за который Верховная Рада проголосовала во втором чтении, 16 января.
Рекомендуем почитать: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"
Новые налоговые правила: что "Зе! Рада" проголосовала и почему бизнес считает это "террором"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua