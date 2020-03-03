G7 будет пытаться уменьшить экономическое влияние от коронавируса

Министры финансов стран Группы семи заявили, что будут использовать все имеющиеся инструменты политики для достижения сильного, устойчивого глобального роста и защиты от рисков снижения, создаваемых коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Министры финансов Группы семи готовы принять меры, включая фискальные, где это уместно, заявил министр финансов Японии Таро Асо. Центральные банки будут продолжать поддерживать стабильность цен и экономический рост.

"Мы подтвердили нашу приверженность к принятию всех соответствующих политических мер для защиты экономики от рисков снижения, связанных с коронавирусом, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по своевременным и эффективным мерам", - сказал Асо после телефонного разговора с другими министрами G7.

Он не вдавался в подробности и сказал, что политический ответ будет варьироваться от страны к стране.

На вопрос, будут ли все соответствующие политические шаги включать в себя как денежно-кредитную, так и фискальную политику, Асо ответил: "Да, все будет включено, как денежно-кредитные, так и фискальные шаги".

На прошлой неделе мировые фондовые индексы рухнули из-за опасений, вызванных эпидемией нарушения в цепочках поставок, производстве продукции и глобальных поездках могут нанести серьезный удар по мировой экономике, которая пытается оправиться от американо-китайской торговой войны.

Коронавирус, который появился в центральном китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространился по всему миру за последнюю неделю, и теперь больше новых случаев заболевания появляется за пределами Китая, чем внутри страны.

В мире насчитывается более 90 000 случаев заболевания, причем более 80 000 из них - в Китае, а заражения появляются в 77 других странах и территориях, причем Украина является последней страной, которая сообщила о своем первом случае.

Европейская правда