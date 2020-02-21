Достраивать мост в Запорожье будет турецкая компания — результаты тендера

Тендер на достройку моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, она предложила 11,9 миллиарда гривень, начальная цена на аукционе составляла 12,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщает площадка Prozzoro.

Onur Taahhut оппонировала еще одна турецкая компания - Gocay Insaat, которая предложила большую сумму.

В результате тендера удалось сэкономить около 400 миллионов гривень.

В документации сообщается, что мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.