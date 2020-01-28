С 1 апреля в Украине появится электронный больничный — Минсоцполитики

С первого апреля 2020 года в Украине планируют ввести электронный больничный.

Об этом во время пресс-брифинга "Развитие государственных фондов социального страхования: проблемы и перспективы" заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования.

Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", - подчеркнул замминистра.

По его словам, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении будут сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию - поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным", - пояснил Коваль.

Среди гарантий прозрачности он назвал следующие пункты:

каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью - вводится персональная ответственность врача, который выдал этот документ; электронный оборот даст возможность отследить, выдал ли больничный выдал профильный врач; Минсоцполитики сможет бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования.

"Первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старта проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения", - добавил Коваль.

Экономическая правда