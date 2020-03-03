Бремя для банков: доля "плохих кредитов" в Украине составляет почти 50%

Доля неработающих кредитов (NPLs) в Украине составила 48,4% на начало 2020 года, больше половины "плохих" кредитов (75%) сконцентрированы в государственных банках.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отмечают, что высокая доля NPLs - результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.

Другая веская причина - практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса.

Доля NPLs остается крайне высокой в течение последних лет, хотя постепенно сокращается с 2018 года.

"На сегодня все неработающие кредиты признаны банками, уровень покрытия их резервами постоянно растет и составляет примерно 95%. Поэтому в дальнейшем неработающие кредиты существенно не повлияют на финансовые результаты и капитал банков.

Однако большая их часть - бремя для банковского сектора, особенно для госбанков, в которых сконцентрировано около 75% NPL сектора (около 45% приходится на ПриватБанк)", - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что банки должны интенсивнее расчищать балансы: неработающие кредиты следует реструктурировать, продать или списать.

Напомним:

Верховная рада может предоставить право государственным банкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делают Фонд гарантирования вкладов физических лиц и коммерческие банки.

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