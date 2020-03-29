В Мининфраструктуры объяснили, как граждане могут вернуть билеты на поезда, отмененные из-за коронавируса

Пассажиры, которые не смогли совершить запланированные поездки через прекращение пассажирских перевозок железных дорог, могут вернуть билеты в любой железнодорожной кассе, однако уже после завершения карантина.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем telegram-канале.

Средства будут зачислены автоматически на карту в течение 30 календарных дней, а комиссию могут вернуть отдельным платежом (смс-сообщение о зачислении средств поступает не всегда - ЭП).

Если билеты, приобретенные онлайн, были напечатаны в железнодорожных кассах, то их можно будет вернуть после завершения карантина.

Если билет был приобретен онлайн, но дата отправления поезда прошла, нужно напечатать билет на принтере в соответствии с инструкцией "Если билет приобретен в кассе".

Напомним:

В "Укрзализныце" заверил, что компенсируют 100% стоимости билетов на все поезда, малые отправиться после 18 марта.