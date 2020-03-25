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В УЗ заверили, что компенсируют 100% стоимости билетов на поезда

Среда, 25 марта 2020, 16:33
 

В "Укрзализныце" заверили, что компенсируют 100% стоимости билетов на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Железнодорожное пассажирское сообщение будет восстановлено после принятия соответствующего решения правительством Украины", - говорится в сообщении.

 

Напомним:

Правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.

"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов - до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток - для международного.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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