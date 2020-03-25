В УЗ заверили, что компенсируют 100% стоимости билетов на поезда

В "Укрзализныце" заверили, что компенсируют 100% стоимости билетов на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Железнодорожное пассажирское сообщение будет восстановлено после принятия соответствующего решения правительством Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

Правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.

"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов - до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток - для международного.

Экономическая правда