Милованов: новая модель рынка земли - это имитация

Экс-министр экономики подчеркнул, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.

Об этом он сообщил на странице facebook

По его мнению при предложенных условиях введения рынка земли, агрохолдинги продолжают расти, люди не получают справедливую стоимость за свою землю, общины недополучают налоги, будет меньше инвестиций чем могло быть, а возможность схем бесплатной приватизации гос земли продолжит существовать.

"Изменение формата рынка земли вновь отбрасывает Украину в развитии как минимум на несколько лет", отметил Милованов.

Он отметил, что сейчас существует теневой рынок земли, люди, которые работают на земле, не защищены от рейдерства, а большая часть земли обрабатывается в темную и налоги не платятся.

Напоминаем:

На заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект. В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли – не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

В начале сентября 2019 президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

3 января 2020 в ВР было подано законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.

К документу было подано 4018 поправок. Наибольшее количество правок – 3102 – внесли депутаты от ОПЗЖ.

По состоянию на 5 февраля парламент рассмотрел 3017 поправок с 4018.

В понедельник, 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

С 17 марта Верховная Рада должна была продолжить рассмотрение "земельных правок" в сессионный зале, но в последний момент перенесла голосование за земельную реформу, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи.