Закон о рынке земли перепишут: 100 га в один руки и юрлица без права покупки
На заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект.
Об этом ЭП сообщил один из депутатов "СН".
Соответствующие изменения будут внесены в документ перед голосованием за законопроект в целом, которое должно состояться 30 марта.
По словам собеседника, запуск рынка земли планируется со второго полугодия 2021 года.
В первые два года будет действовать ограничение о покупке земли – не больше 100 га в одни руки.
С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю в первые два года.
Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.
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