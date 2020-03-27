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Закон о рынке земли перепишут: 100 га в один руки и юрлица без права покупки

Пятница, 27 марта 2020, 21:55
 
источник: ua.depositphotos.com

На заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект.

Об этом ЭП сообщил один из депутатов "СН".

Соответствующие изменения будут внесены в документ перед голосованием за законопроект в целом, которое должно состояться 30 марта.

По словам собеседника, запуск рынка земли планируется со второго полугодия 2021 года.

В первые два года будет действовать ограничение о покупке земли – не больше 100 га в одни руки.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю в первые два года.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

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земля законодательство Верховная рада

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