Авиаперевозчики “на карантине” сталкиваются с проблемой парковки самолетов

После сокращения рейсов, из-за нехватки мест в аэропортах перед авиаперевозчиками возникла проблема в размещении самолетов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на CNN

Издание сообщает, что "парковка" самолета в аэропортах - весьма дорогостоящее мероприятие. Так, в крупных европейских хабах такая услуга может стоить до 285 долларов в час.

"Материальные сложности, связанные с приземлением тысяч самолетов, усложняются техническими требованиями, выдвигаемыми для хранения самолетов", - пишет издание. Чтобы гарантировать, что они будут храниться таким образом, чтобы вернуться к обслуживанию в идеальном состоянии, когда рейсы возобновятся.

Для обслуживания необходим слив различных жидкостей, зачехление двигателя, защиту внешних элементов, иллюминаторов и шин, наряду с другими задачами, характерными для каждого самолета. Если самолет припаркован и не обслуживается, расходы на него снижаются.

Как правило, аэропорт сдает землю в аренду компаниям-хранилищам, которые затем предоставляют услуги хранения конечному потребителю. Однако бывает и по-другому.

Например, в аэропорту Копенгагена было принято оригинальное решение для создания новых парковочных мест. Две из трех взлетно-посадочных полос аэропорта были временно выведены из эксплуатации и используются для размещения самолетов вместе с рулежными дорожками. По состоянию на 19 марта воздушная гавань столицы Дании обслуживала примерно на 58% меньше взлетов и посадок.

Аэропорт Копенгагена (фото - Lauren O'Neil)

Также храниться самолеты могут в бывших аэродромах, как например в Pinal Airpark. Там средние ставки ежемесячной платы за парковку находятся в диапазоне, который сегментируется по весовым категориям воздушных судов - от 56 до 300 дол в месяц.

В Борисполе сообщили, что в данный момент заняты порядка 70% стоянок, правда, общее их число раскрывать не стали, ссылаясь на секретность информации. В аэропорту Киев ответили, что из около 80 стояночных мест для самолетов заняты примерно треть.

Напоминаем:

Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.