Падение авиатрафика: сколько самолетов мировых компаний "приземлил" коронавирус

Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает AeroTime Hub.

Отмечается, что самая большая авикомпания мира - American Airlines - также вынуждена была "приземлить" значительное количество своих самолетов. В частности, компания на 75% сокращает свой международный трафик и на 20% (в апреле) и на 30% (в мае) внутренний трафик.

Американская компания United Airlines сократила свой международный график полетов на 95%, а внутреннюю сеть сократили на 42%.

"Компания Delta Air Lines встретила 2020 год с большими надеждами и ожиданиями, поскольку 2019 был очень удачным для нее. Компания не испытала влияния ситуации с самолетами Boeing 737 MAX, поскольку не заказывала таких самолетов.

Но вспышка коронавируса заставила авиакомпанию оставлять в своих анагарах достаточно большое количество самолетов - 268 из общих 913 во флоте", - говорится в сообщении.

Экономическая правда