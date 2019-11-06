ДТЭК Ахметова впервые разместил "зеленые" евробонды на 325 миллионов евро

Группа ДТЭК первой среди украинских компаний разместила пятилетние специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой энергетики.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Дебютные зеленые еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро по ставке 8,5% годовых", - говорится в сообщении.

"Зеленые еврооблигации - это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Их успешное размещение, безусловно, является успехом всей команды ДТЭК.

Безусловно, это успех и всей украинской энергетики. Перед Украиной открыта уникальная возможность создать современную энергетику: чистую, эффективную, конкурентную. Дебютное привлечение зеленых еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобалансу с более низким СО2", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Отмечается, что средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигаций, будут направлены на имеющиеся и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике.

Зеленые еврооблигации с 12 ноября войдут в листинг на бирже Euronext Dublin.

Напомним, что ранее источники ЭП подтвердили информацию о готовящемся выпуске облигаций компании Ахметова.

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Ранее ЭП писали о главных бенефициарах "зеленого тарифа" в Украине.



Экономическая правда