Гендиректор Интерпайпа: Снижение объемов производства и продаж может составить от 30% до 50%

Генеральный директор компании Интерпайп Фади Храйбе заявил, что компания ожидает сокращение производства и продаж во втором – третьем квартале 2020 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По его словам среди основных факторов снижение мировых цен на нефть. "В марте цены обвалились до минимальных значений за последние 17 лет, достигнув $24-27 за баррель. При такой цене, добыча в США становится нерентабельной. Нефтедобывающие компании консервируют скважины, останавливают добычу. Результат – существенное снижение потребления труб. Чтобы остаться на падающем рынке важна конкурентная цена, но и здесь мы проигрываем - наша продукция облагается 32% пошлиной", заявил Храйбе.

Также низкие цены на нефть негативно влияют и на объемы потребления труб на Ближнем Востоке. Многие потребители уже сообщают о переносе тендеров на более поздний срок, не подтверждают объемы во втором полугодии.

По мнению гендиректора Интерпайпа не менее значимый фактором является сокращение потребления труб на внутреннем рынке. "Государственная компания "Укргазвыдобування" полностью свернула программу наращивания добычи газа 20/20. УГД не выполнила контрактные обязательства даже по тендерам 2019 года, часть произведенной для госкомпании продукции по-прежнему лежит у нас на складах", - отметил он.

Коронавирус по его мнению также является таким фактором: большинство европейских автостроителей уже объявили о приостановке производства на неопределенное время, остановлены и другие промышленные предприятия, заморожены стройки. "На этом фоне мы ожидаем снижение европейского ВВП. И как следствие – снижение потребления линейных труб", резюмировал Храйбе.

Напоминаем:

На фоне обострения ситуации с распространением коронавируса при неизменных объемах добычи нефти мировые цены на нефть продолжают свое падение.

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