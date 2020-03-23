Цены на нефть продолжают падать: Brent приближается к 25 долларам за баррель

На фоне обострения ситуации с распространением коронавируса при неизменных объемах добычи нефти мировые цены на нефть 23 марта продолжили свое падение.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что стоимость нефти марки Brent 23 марта снизилась до 25,36 долларов за баррель - это на 6% ниже, чем в предыдущий рабочий день.

А стоимость нефти WTI упала на 1,8% - до 22,21 долларов за баррель.

Издание подчеркивает, что сейчас падение цен на нефть является рекордным с 1991 года.

Напомним:

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 20 марта составляла $27,91 за баррель, что на $0,56 (1,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов их цена поднималась выше $30 за баррель.

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