Фондовый рынок США закрылся падением

27 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги пятницы завершились падением ключевых индексов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones снизился на 4,06%, индекс S&P 500 подешевел на 3,37%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,79%.

Количество подешевевших бумаг (2270 - ЭП) превысило количество закрывшихся в плюсе (640 - ЭП), а котировки 26 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ 2063 компаний подешевели, 647 выросли, a 29 остались на уровне предыдущего закрытия.

Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 3,36%, до 21,84 дол за баррель. Нефть Brent с поставкой в мае подешевела на 4,86%, до отметки 25,06 дол за баррель.

Напоминаем:

26 марта ключевые индексы повысились на 5,6%-6,4% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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