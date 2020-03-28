Фондовый рынок США закрылся падением
27 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже торги пятницы завершились падением ключевых индексов.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Dow Jones снизился на 4,06%, индекс S&P 500 подешевел на 3,37%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,79%.
Количество подешевевших бумаг (2270 - ЭП) превысило количество закрывшихся в плюсе (640 - ЭП), а котировки 26 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ 2063 компаний подешевели, 647 выросли, a 29 остались на уровне предыдущего закрытия.
Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 3,36%, до 21,84 дол за баррель. Нефть Brent с поставкой в мае подешевела на 4,86%, до отметки 25,06 дол за баррель.
Напоминаем:
26 марта ключевые индексы повысились на 5,6%-6,4% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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