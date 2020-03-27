Стоимость компаний на биржах США растет

26 марта ключевые индексы повысились на 5,6%-6,4% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 1351,62 пункта (6,38%) и установился на отметке 22 552,17 пункта.

Индекс S&P 500 прибавил 154,51 пункта (6,24%) и оказался на отметке 2630,07 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 413,24 пункта (5,6%), до 7797,54 пункта.

Инвесторы рассчитывают, что власти США примут меры по стимулированию экономики в свете распространения нового коронавируса.

В четверг были опубликованы официальные данные, согласно которым число обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе выросло до рекордных 3,28 млн, однако это не остановило рост котировок.

Федеральная резервная система продолжит предпринимать активные меры поддержки экономики США в ситуации, когда американцы пережидают пандемию коронавируса, сообщил председатель Джером Пауэлл.

"Мы продолжим делать это агрессивно и решительно, как и раньше, - сказал Пауэлл в интервью NBC. - В плане кредитования арсенал средств ФРС не истощится. Этого не будет".

"Мы знаем, что экономическая активность во втором квартале снизится и, вероятно, существенно", - сказал Пауэлл, отметив, что люди отказываются от нормальной жизни, чтобы защитить свое здоровье.

Это значит, что США, возможно, вступают в рецессию, допустил глава ФРС. Но спад будет временным, добавил он.

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