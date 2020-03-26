Арт-завод "Платформа" бесплатно предоставил Rozetka помещения под склады
Собственник киевского арт-завода "Платформа" Офер Керцнер бесплатно предоставил интернет-магазину Rozetka 10 тысяч квадратных метров помещений под склад.
Об этом сообщил владелец Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook
"На прошлой неделе собственник арт-завода платформа Офер Керцнер бесплатно отдал нам 10 тысяч квадратных метров пространства под склад.
Он узнал, что нам валят заказы на продукты питания, что мы должны закрывать потребности людей, а наших мощностей уже не хватает.
По словам Чечеткина на арт-заводе организовали склад, на котором будут храниться продукты первой необходимости: крупы, сахар, макароны и тд.
Напомним:
Министерство здравоохранения обсудило с онлайн-ритейлером ROZETKA алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.
"Новая почта" вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ" - запускает в тестовом режиме услугу доставки продуктов питания.
Экономическая правда
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