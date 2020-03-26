АМКУ открыл дело по факту существенного подорожания продуктов в Киеве

Киевское областное терториальне отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов.

Об этом в Facebook сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий.

"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях.

Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка - как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", - написал Хмельницкий.

Компании, по которым начали дело (перечень может быть изменен или дополнен):

NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Внешторгресурс", ООО "Агробизнесвектор", ЧП "Интер овощи", ООО "Аттуаль", ООО "Элитпрайм", ООО "Авега-2018".

В АМКУ добавили, что в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции компании могут оштрафовать в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним:

Антимонопольный комитет фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

Экономическая правда