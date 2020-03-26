BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок

Сервис поиска попутчиков BlaBla Car продолжает работать, но призывает пользователей отказаться от поездок, кроме случаев исключительной необходимости.

Об этом говорится в письме директора BlaBlaCar Николаса Брюссона.

"Мы настоятельно рекомендуем придерживаться официальных рекомендаций правительства Украины, чтобы защитить себя и других: планируйте только срочные поездки, в соответствии с правительственными инструкциями", - говорится в письме.

Напомним:

Начиная с 18 марта, украинская платформа карпулингового сервиса BlaBlaCar временно приостановила все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе - на платформе Busfor.

Экономическая правда