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BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок

Четверг, 26 марта 2020, 12:23
 

Сервис поиска попутчиков BlaBla Car продолжает работать, но призывает пользователей отказаться от поездок, кроме случаев исключительной необходимости.

Об этом говорится в письме директора BlaBlaCar Николаса Брюссона.

"Мы настоятельно рекомендуем придерживаться официальных рекомендаций правительства Украины, чтобы защитить себя и других: планируйте только срочные поездки, в соответствии с правительственными инструкциями", - говорится в письме.

 

Напомним:

Начиная с 18 марта, украинская платформа карпулингового сервиса BlaBlaCar временно приостановила все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе - на платформе Busfor.

Экономическая правда

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авто транспорт компании BlaBlaCar

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