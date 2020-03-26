В сервисе Zakaz.ua рассказали, насколько выросло количество заказов во время карантина

Коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Евгений Нетреба заявил, что за первые несколько дней карантина количество заказов выросло на 80%.

Об этом он рассказал AIN.UA.

"Если брать общие тенденции роста количества заказов, то традиционно можно выделить декабрь и март.

Конечно, после того, как в прессу поступили первые сообщения о введении карантина, мы наблюдали скачкообразный рост спроса на наши услуги. За первые несколько дней количество заказов выросло на 80%. С ростом количества заказов вырос и доход компании Zakaz.ua - это взаимосвязано", - сказал Нетреба.

По его словам, среди товарных категорий лидером во все времена была минеральная и питьевая вода, сейчас эта тенденция сохраняется.

Кроме этого, по словам коммерческого директора Zakaz.ua, вырос спрос на муку, крупы, масло, молочные и мясные продукты, антисептики, овощи, туалетную бумагу, салфетки, полотенца.

"Ситуация с коронавирусом застала нас врасплох. Мы отреагировали достаточно оперативно и начали расширять штат за счет собирателей заказов и курьеров.

На данный момент курьеров практически укомплектовали, поскольку откликнулись многие дружеские контакты. Также этому способствовало проседание рынка такси по количеству перевозок пассажиров: водители начали искать новые способы заработка", - отметил Нетреба.

В то же время сервис все еще набирает людей, которые готовы комплектовать товары для клиентов в магазинах.

Также коммерческий директор сервиса рассказал, что Zakaz.ua на рынке с 2010 года и является лидером в этой сфере, но пока конкуренции не видит.

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