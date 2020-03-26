Минцифра сделает приложение, которое будет предупреждать о возможном контакте с больным

Министерство цифровой трансформации работает над приложением, которое будет контролировать соблюдение карантина и самоизоляиции, также в планах - реализация мониторинга возможного контакта с больным.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для ЭП.

"Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольном для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса.

Также через приложение больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья", - объясняет Федоров.

В дальнейшем будущем Минцифра будет работать над мониторингом контакта с больным человеком.

"Следующим шагом станет реализация мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Сразу подчеркну, что это добровольно.

Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем предупредить его о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга (слежения) и прочего.

Плюс мы работаем над созданием площадки, где будут собраны цифровые услуги, которые предприниматели предоставляют бесплатно по своей инициативе", - резюмирует Федоров.

Напомним:

Новые электронные документы в приложении "Дія" находятся на этапе тестирования, но в Министерстве цифровой трансформации сомневаются стоит ли запускать новые продукты во время карантина.

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Экономическая правда