Курс валют: НБУ снова не выходил на межбанк, спекулянты подтягивали котировки "за уши"

Межбанковский рынок стартовал с уровней 27,84/27,90 гривен за доллар,что было даже ниже закрытия вторника 27,92/27,99.

Но уже к 12 часам, как сообщает Finance.ua крупные продавцы выставили свои объемы продажи валюты – и курс просел до 27,95/27,98 и вовсе до 27,90/27,96 к обеду

Этот уровень продержался до 14:00 и имел все возможности остаться в этих пределах до конца сессии, но тут для спекулянтов вовремя подоспела новость о решениях Кабмина по продлению карантина и чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

В результате доллар завершению сессии вырос до 27,99/28,05 хотя в середине дня котировки шли на снижение.

НБУ уже второй день подряд не выходил на межбанк, так как особой потребности в этом не было.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 26 марта на уровне 27,95 гривни за доллар. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни (25 марта - 30,10 гривни).

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Напомним:

Из-за уменьшения ажиотажа на валютном рынке Национальный банк второй день подряд не продает валюту для сглаживания колебаний курса гривны.

Экономическая правда