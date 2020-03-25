Окружение Порошенко продало Новинскому газовую компанию с лицензией в 60 раз дороже, чем купило у государства – СМИ

Люди из окружения Игоря Кононена и Петра Порошенко продали компании Regal Petroleum Вадима Новинского компанию "Аркона Газ-Энергия" со спецразрешением на разработку и добычу газа в Полтавской области в 60 раз дороже, чем купили у государства.

Об этом сообщают "Схемы".

"Расследование "Схем" обнаружило, что фирма "Аркона Газ-Энергия" была связана с людьми из окружения Игоря Кононенко и Петра Порошенко, и во времена президентства последнего купила это разрешение у государства вне конкурса и дешево - заплатив в бюджет менее 4 миллионов гривен, хотя были другие претенденты, готовы заплатили больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь компания Новинского купила эту фирму, основной актив которой - лицензия на добычу газа, у экс-владельцев в 60 раз дороже.

Согласно официальному реестру, по состоянию на 23 марта, владельцами компании "Аркона Газ-Энергия" значились Игорь Мычко, Александр Нещотний, Дмитрий Волонец и Олег Ольховой.

"Олег Ольховой, который имел наибольшую долю в компании перед продажей, это бывший директор спортивного клуба "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко и Игорь Кононенко.

Также в расследовании, опубликованном зимой 2018 года, журналисты установили, что к организации структурирования этой фирмы имела отношение супруга Алексея Маловацкого - юриста из команды Петра Порошенко, члена Высшего совета правосудия во времена его президентства", - пишут "Схемы".

Сообщается, что после расследования журналистов НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Госгеонедр при выдаче "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области.

Как сообщили журналистам в пресс-службе НАБУ, расследование продолжается до сих пор.

В пресс-службе Порошенко заявили, что он "не имел и не имеет никакого отношения к этой истории. Привязка за уши его имени является манипуляцией".

Игорь Кононенко свою связь с фирмой "Аркона Газ-Энергия" также опроверг.

"Не имею никакого отношения к этой компании", - заявил он в комментарии "Схемам".

В то же время Кононенко не скрывает свое знакомство с одним из владельцев компании - Олегом Ольховым, возглавлявшим спорт-клуб "5 элемент".

"Олег работал директором клуба 14 лет назад, чем он занимался потом, я не интересовался", - отметил он.

Напомним:

Британская компания Regal Petroleum объявила о расширении своей деятельности в Полтавской области на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение путем приобретения за 8,6 млн долларов ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет соответствующим специальным разрешением.

ООО "Аркона Газ-Энергия" - украинская компания. Согласно аудированной финансовой отчетности за 2019 год ее чистые активы составили 2,6 млн грн (0,1 млн дол), а убытки после налогообложения – 1,6 млн грн (0,06 млн дол).

ООО "Аркона Газ-Энергия" обладает специальным разрешением, предусматривающим геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей углеводородов (промышленная разработка) на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, расположенном в Полтавский области. Разрешение дает право на разработку участка площадью 97 км2, который находится примерно в 15 км к востоку от Свиридовского месторождения, на котором осуществляет добычу углеводородов один из активов британской Regal Petroleum. Специальное разрешение было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия" в мае 2017 года сроком на 20 лет.