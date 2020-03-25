Украинские IT-специалисты запустили сервисы поиска поездок для медработников

На фоне карантина и распространение коронавируса украинские IT-специалисты запустили 2 сервиса поиска поездок для медицинских работников - "Подвези врача" и "Волонтерское Такси".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 20 марта киевлянин Андрей Приходченко, который работает в TEDx (Киев) и дизайнерской компании Reprezent, создал онлайн-сервис "Подвези врача".

По его словам, это агрегатор поездок, который позволяет водителям найти попутчиков и наоборот, сервис в первую очередь ориентирован на работников медицинской отрасли.

Заказать поездку можно во всех городах Украины.

22 марта основатель и разработчик украинской соцсети Soul Руслан Чешко создал сервис "Волонтерское Такси" на платформе Soul.

Сообщается, что в сервисе можно оставить заявку по необходимому маршруту как тем, кто нуждается в транспорте, так и водителям, которые готовы помочь с перевозкой.

Сервис позволяет водителям брать более одного попутчика.

"В ближайшее время разработчики планируют предоставить возможность медработникам указать свой статус и иметь приоритет на карте в виде специальной геометки", - говорится в сообщении.

Напомним:

Bolt и Uber будут подвозить медработников в Киеве бесплатно.