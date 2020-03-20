Bolt і Uber підвозитимуть медпрацівників у Києві безкоштовно

Служби таксі Uber та Bolt погодилися перевозити у Києві медичних працівників до роботи безкоштовно.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Uber і Bolt добровільно погодились допомогти.

"Зараз міська влада опрацьовує з головними лікарями медзакладів механізм втілення цієї ініціативи", - зазначив Кличко.

Нагадаємо:

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину.

З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Економічна правда