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В "ДТЭК" прокомментировали долги за газ для Луганской ТЭС

Среда, 25 марта 2020, 12:07
 

В "ДТЭК Энерго" заявили, что с июля 2019 года Луганская ТЭС вынуждена была перейти на газ в условиях критического дефицита угля, но себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

"С июля 2019 года Луганская ТЭС была вынуждена перейти на газ от АО НАК "Нафтогаз Украины" в условиях критического дефицита угля, который возник из-за изка инфраструктурных и политических проблем в регионе.

Это позволило обеспечить стабильные поставки электроэнергии жителям Луганской области и избежать веерных отключений в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собестоимость производства электроэнергии на газе превышает существенно максимальные цены на электроэнергии на рынке.

"Для экономии природного газа с 25 августа прошлого года "ДТЭК Луганская ТЭС" была вынуждена перейти на работу одним энергоблоком.

Ситуация осложняется также другими факторами: невостребованность отечественной генерации из-за импортной электроэнергии и задолженность ГП "Энергорынок" перед "ДТЭК Востокэнерго" за уже отпущенную электроэнергию, которая составила почти 1,9 млрд грн", - добавили в "ДТЭК".

В компании отметили, что эти обстоятельства привели к дефициту оборотных средств.

"Вопрос стабильного энергоснабжения Луганской области - это вопрос национальной и энергетической безопасности Украины, который должен рассматриваться на государственном уровне.

Отключение поставок газа для Луганской ТЭС неизбежно приведет к аварийному отключению электростанции из-за отсутствия топлива. Как следствие, около 1 млн жителей области могут остаться без электричества, будут обесточены детские сады, школы, больницы и объекты критической инфраструктуры региона. Также будет нарушено энергоснабжение подразделений ВСУ, которые располагаются возле станции", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее издание "Наші гроші" сообщило, что компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС - суммарный долг компании перед государством составляет 1,6 млрд грн.

Экономическая правда

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ДТЭК газ

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