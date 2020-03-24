НБУ не согласовал экс-министра финансов Митюкова в должности члена набсовета Ощадбанка
Национальный банк отказал в согласовании на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка экс-министра финансов Игоря Митюкова.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора.
Детали отказа пресс-служба НБУ уточнит позднее.
Как сообщалось, в конце ноября 2019 года Кабинет министров утвердил назначение трех независимых членов набсовета Ощадбанка, в том числе Митюкова. А в декабре прошлого года обновленный набсовет финучреждения избрал его замглавой НС Ощадбанка.
Пресс-служба Ощадбанка сообщала, что Митюков имеет более 40 лет опыта работы в различных финансовых и правительственных учреждениях. С 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanly и возглавлял его украинский офис. В ноябре 2016 года был назначен председателем набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины".
Напомним:
Государственный Ощадбанк 3-4 декабря провел заседание обновленного состава наблюдательного совета банка, главой наблюдательного совета избрали Байбу Апин.
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