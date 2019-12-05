Ощадбанк избрал главу наблюдательного совета

Государственный Ощадбанк 3-4 декабря провел заседание обновленного состава наблюдательного совета банка, главой наблюдательного совета избрали Байбу Апин.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что в состав обновленного наблюдательного совета вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Хуан Энрике Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Игорь Митюков, представитель государства от Комитета ВР по вопросам финансовой политики и деятельности Юлия Пашко и представитель президента Юрий Храмов.

Заместителем главы наблюдательного совета избрали Игоря Митюкова.

Кроме этого, на заседании сформировали соответствующие комитеты наблюдательного совета.

В частности, комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам возглавил Игорь Митюков, комитет по аудиту - Питер Бриггс, комитет по вопросам рисков, в состав которого входит подкомитет по работе с проблемными кредитами, - Хуан Энрике Перес Калот.

Напомним:

Кабинет министров прекратил полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков.

В частности, прекращены полномочия членов наблюдательного совета "Ощадбанка": Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея, а также Торстена Пауля - члена набсовета "Укрэксимбанка".

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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что независимые наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца 2019 года.

Экономическая правда