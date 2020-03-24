Милованов посоветовал взыскать средства на борьбу с кризисом с Коломойского

Деньги на поддержку людей и бизнеса в условиях "коронавирусного кризиса" можно было бы взять у экс-владельцев обанкротившихся банков.

Об этом в Facebook написал бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", - подчеркнул экс-министр.

По его словам, для возвращения этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти.

Напомним: 16 марта Большая палата Верховного суда рассматривала кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета Министров и ПриватБанка к решению судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.

Большая палата Верховного суда объявила о перерыве на неопределенный срок в рассмотрении дела об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу Суркисов, а именно: поддержали иск семьи об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже выкупило государство за 1 грн.

Для Нацбанка, Минфина и ПриватБанка, кроме этих выплат, важно отстоять законность процедуры bail-in. Иначе, в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, скорее всего, последуют другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Кроме этого, признание процедуры незаконной ставит под вопрос саму национализацию ПриватБанка.

Так, решение Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, который рассматривает апелляцию решение Окружного админсуда о признании незаконным национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева по делу по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возвращении им акций ПриватБанка. (У Игоря Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%. – ЭП)

Ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы к рассмотрению в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Читайте также: Время Х для Приватбанка и Коломойского: что может произойти с банком