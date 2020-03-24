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Ремонт дорог: "Укравтодор" провел тендеры на 2,3 миллиона

Вторник, 24 марта 2020, 15:10
 

"Укравтодор" определил победителей тендеров на ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской.

Об этом сообщил в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Общая протяженность маршрута - 123 км.

Участки, которые будут ремонтироваться:

37 км дороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар, победитель - ООО "Автомагистраль-Юг", стоимость - 640,3 тыс грн

32 км дороги Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, победитель ООО "Ростдорстрой", стоимость - 816,9 тыс грн

27 км дороги Т-13-09 Счастье - широкий, победитель - ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл", стоимость - 473,9 тыс грн

19 км дороги Р-22 КПП "Красная Таловка" - Луганск, победитель - ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл", сумма 405,6 тыс грн", - говорится в сообщении.

Напоним:

В "Укравтодоре" заявили, что замедление сезона дорожных работ пока не планируется.

Экономическая правда

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дороги Укравтодор

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