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"АТБ" на время карантина вводит час покупок для пожилых людей

Вторник, 24 марта 2020, 14:00
 

Сеть магазинов "АТБ" на период карантина вводит регламентное время для пожилых людей - ежедневно с 9:00 до 10:00.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Учитывая то, что магазины сети "АТБ" посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентное время для пенсионеров.

Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети "АТБ" ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - говорится в сообщении.

В "АТБ" призвали всех покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям и выбрать другое время для посещения магазинов, чтобы предоставить пенсионерам возможность без лишних рисков для здоровья и очередей сделать необходимые покупки.

Напомним: 

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Экономическая правда

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АТБ-маркет карантин

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