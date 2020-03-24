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Маск подарит Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких

Вторник, 24 марта 2020, 13:10
 

Основатель компании Tesla Маск закупил в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких и передаст их Калифорнии (США).

Об этом Маск сообщил в Twitter.

Он отметил, что передаст аппараты марок ResMed, Philips и Medtronic для штата для тех, кто нуждается в таком бесплатного вентилятора.

"Да, в Китае была избыточное предложение, поэтому мы приобрели 1255 вентиляторов ResMed, Philips & Medtronic, утвержденные FDA, в пятницу ночью и поставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный вентилятор, сообщите нам об этом", - написал он .

Напомним:

Основатель Tesla Маск заявил, что компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если будет их недостаток в больницах.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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