Tesla готова виробляти апарати для штучної вентиляції легень на своїх заводах
Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова розпочати виробництво апаратів штучної вентиляції легень, якщо буде їхня нестача в лікарнях.
Про це він написав у Twitter.
"Ми будемо виробляти апарати штучної вентиляції легенів, якщо буде нестача", - відповів він на прохання підписника перекваліфікувати фабрику для виконання цього завдання.
У ситуації з коронавірусом апарати штучної вентиляції легень критично важливі - вони є ключовим елементом у лікуванні людей з COVID-19, що мають важкі ускладнення дихальної системи і потребують госпіталізації.
Нагадаємо:
Українська інноваційна компанія Revel Laboratory у зв'язку із нестачею клапанів для апаратів штучної вентиляції легень на тлі пандемії коронавірусу переводить роботу своїх 3D-принтерів на друк таких клапанів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua