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Tesla готова виробляти апарати для штучної вентиляції легень на своїх заводах

Четвер, 19 березня 2020, 16:18
 

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова розпочати виробництво апаратів штучної вентиляції легень, якщо буде їхня нестача в лікарнях.

Про це він написав у Twitter. 

"Ми будемо виробляти апарати штучної вентиляції легенів, якщо буде нестача", - відповів він на прохання підписника перекваліфікувати фабрику для виконання цього завдання.

У ситуації з коронавірусом апарати штучної вентиляції легень критично важливі - вони є ключовим елементом у лікуванні людей з COVID-19, що мають важкі ускладнення дихальної системи і потребують госпіталізації.

Нагадаємо:

Українська інноваційна компанія Revel Laboratory у зв'язку із нестачею клапанів для апаратів штучної вентиляції легень на тлі пандемії коронавірусу переводить роботу своїх 3D-принтерів на друк таких клапанів.

Економічна правда

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коронавірус Маск Tesla

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