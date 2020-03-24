CEO туроператора Join UP! рассказал, как может измениться рынок после "коронавирусного кризиса"

CEO компании Join UP! Дмитрий Сероухов заявил, что докризисные показатели туропеторов в этом году точно не будут достигнуты.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

По его словам, некоторым игрокам рынка стоит готовиться к банкротству.

"Я не могу названия компаний озвучивать. Но даже на мировом рынке мы видим тревожные сигналы. TUI Group попросила помощи у правительства Германии, иначе они упадут. Norwegian Airlines попросила помощи у правительства и уволила 90% сотрудников.

Но при этом каждая европейская страна или США в моменты введения таких жестких ограничительных мер сразу выделяют средства своего бизнеса", - добавил Сероухов.

По его словам, кризис - это, в том числе, и время для возможностей.

"Мы все время бежим, пытаемся куда-то успеть и настолько быстро бежим, что не успеваем оглядываться. А здесь у нас вдруг уникальная возможность остановиться и подумать, куда бежим, с какой скоростью, насколько правильно. Оглянуться на несколько лет, проанализировать какие-то ошибки или недоработки, исправить их и начать новую эру", - пояснил он.

Сероухов заявил - в компании рассчитывают, что запаса прочности компании с поддержкой государства хватит, "чтобы сидеть и обдумывать прошлые ошибки".

На вопрос, как изменится туристический рынок после кризиса, он ответил:

"Рассчитываем сохранить лидирующую позицию. Мелким компаниям наверное не так больно это все. На то они и мелкие".

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Экономическая правда