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Минздрав обсудил с Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания в условиях карантина

Вторник, 24 марта 2020, 09:15
 

Министерство здравоохранения обсудило с онлайн-ритейлером ROZETKA алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В связи со стремительным ростом количества больных коронавирусной инфекцией Минздрав Украины рекомендует гражданам воздержаться от выхода из дома и максимально ограничить контакты, предпочтя онлайн-заказ.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко обсудил с совладельцем онлайн-ритейлера ROZETKA Владиславом Чечеткиным ежедневное увеличение таких заказов, алгоритмы работы в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

"Мы видим эффективность предупреждающий коммуникации Минздрава, ведь количество людей, которые заказывают продукты и товары первой необходимости домой, быстро растет.

ROZETKA работает над внедрением алгоритмов оперативной доставки и переформатированием складов: мы должны обеспечить всем необходимым миллионы украинцев и оперативно реагируем на их запросы", - сказал Чечеткин.

По его словам, компания также имплементирует программу тщательной проверки команды, которая обеспечивает работу.

"Всех работников ежедневно осматривают врачи. Все упаковщики, курьеры, экспедиторы работают в масках и перчатках, все автомобили обрабатываются антисептическими средствами", - добавил совладелец ROZETKA.

Напомним:

"Новая почта" вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ" - запускает в тестовом режиме услугу доставки продуктов питания.

Экономическая правда

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Rozetka.ua Минздрав карантин коронавирус

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