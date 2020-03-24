Официальный курс: после незначительного укрепления гривня снова теряет позиции

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 38 копеек, установив его на 24 марта на уровне 28,11 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 (на 23 марта - 29,63 гривни).

По данным НБУ, 23 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне, близкому к 28 грн за доллар.

"Некоторое время спрос преобладал предложение. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 грн за доллар США", - говорится в сообщении регулятора.

"Последние дни мы наблюдаем увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц.

В последние дни на прошлой неделе граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну", - добавили в Нацбанке.

Напомним: