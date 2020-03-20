НБУ за неделю продал 1 миллиард долларов для поддержки гривни

Национальный банк в период с 16 по 20 марта продолжил интервенции на межбанковском валютном рынке в поддержку гривны и продал с этой целью 1,088 миллиарда долларов (на прошлой недели было продано 981,6 миллионов).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В то же время за неделю регулятор купил 50 млн долларов

Согласно данным на сайте НБУ, $ 557,5 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $ 130,5 млн - на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал $ 400 млн и купил $ 50 млн.

По данным НБУ, он продал на межбанке в пятницу $150 млн и купил $50 млн, тогда как в предыдущие четыре дня центробанк только продавал валюту: в четверг и в среду - по $ 200 млн, во вторник - $ 300 млн и в понедельник - $ 238 млн.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы $ 1,28 миллиарда долларов, а продал - $ 2,67 миллиарда.

Напомним:

НБУ в течение двух прошлых недель отмечал, что спрос на валюту преобладает над предложением, учитывая ухудшение настроений участников рынка из-за эпидемии коронавируса, добавляя, что психологический фактор является ключевым двигателем ослабления гривны.

Регулятор также уточнял, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной и предложение преобладало над спросом, в связи с чем для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления НБУ выкупил почти $ 8 млрд в резервы.

Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривны на межбанке снизился с 24,995 грн/$ 1 до 27,845 грн/$ 1, а по итогам торгов 20 марта немного укрепился - до 27,5 грн/$ 1. К вечеру пятницы на наличном рынке курс достиг 27,4-28,3 грн/$ 1 (покупка-продажа), на сером 27,18-27,86 грн/$ 1.

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