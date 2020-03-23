Карантин: Украинская ивент-индустрия уже понесла убытки на 500-700 миллионов

Украинская ивент-индустрия из-за карантина уже понесла убытки на 500-700 миллионов гривен, отрасль уже переживает глубокий кризис, последствия которого будет ощущать еще много лет после него.

Об этом в колонке для ЭП сообщил СЕО и основатель билетного сервиса Karabas Максим Плахтий.

"12 марта 2020 - день, который еще долго не смогут забыть ни музыканты, ни концертные агентства, ни потенциальные гости мероприятий, ни мы.

На день написания этого текста организаторы перенесли более 550 мероприятий, продажи которых заведены на Karabas.com. Все билеты остаются действительными на новые даты. Ивент-индустрия в буквальном смысле заморожена. В последнюю неделю нашей основной функцией стал не продажа билетов, а кризисная коммуникация с клиентами", - пишет Плахтий.

По его словам, эпидемия коронавируса действительно действительно форс-мажорным явлением для рынка: в сложившейся ситуации никто не может предсказать динамику развития событий.

"Иными словами, мы - заложники обстоятельств, на которые никто повлиять не может.

Что касается работы Karabas, офис полностью работает в удаленном режиме. Продажи билетов на мероприятия, запланированные на послекарантинный период - упали на 95%.

Люди с осторожностью начали принимать решение о покупке. По предварительным подсчетам, наши убытки составляют около 10 млн грн, а отрасль в целом уже понесла убытки от 500 до 700 млн грн", - подчеркнул он.

По его словам, пока сложно озвучить, какими будут убытки до конца карантина. Плахтий добавил, что для восстановления бизнеса после такого потрясения понадобится 1,5-2 года, а всей индустрии - значительно больше.

"Ивент-индустрия уже переживает глубокий кризис, последствия которого мы будем ощущать еще много лет после", - подчеркнул СЕО и основатель билетного сервиса Karabas.

Читайте подробнее в колонке: Что происходит с ивент-индустрией во время карантина

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Экономическая правда