Что происходит с ивент-индустрией во время карантина

Мы сейчас живем по сценарию, который развернулся в конце января в Азии.

Казалось бы, еще полтора месяц назад где-то там далеко уже ставятся под запрет культурно-массовые мероприятия.

Там же в КНР, Южной Корее и Японии отменяются туры суперзвезд, по типу BTS, Avril Lavigne, Slipknot, а локальные артисты выходят с лайв-концертами в сервисе Bilibili.

В феврале сценарий повторяется в Западной Европе, а в середине марта мы находим себя в том самом известном кино.

12 марта 2020 – день, который еще долго не смогут забыть ни музыканты, ни концертные агентства, ни потенциальные гости мероприятий, ни мы.

На день написания этого текста организаторы перенесли более 550 мероприятий, продажи которых заведены на Karabas.com. Все билеты остаются действительными на новые даты.

Ивент-индустрия в буквальном смысле заморожена. В последнюю неделю нашей основной функцией стала не продажа билетов, а кризисная коммуникация с клиентами.

С одной стороны люди, которые требуют от нас возвратов, новых дат или информации об отменах и переносах, не осознавая, что мы не являемся организатором.

С другой – ивентмейкеры, которые пытаются в кратчайшие строки забукировать новые даты площадки, провести переговоры с артистом и пр.

Эпидемия коронавируса действительно является форс-мажорным явлением для рынка: в сложившейся ситуации никто не может предвидеть динамику развития событий.

Другими словами, мы – заложники обстоятельств, на которые никто повлиять не может.

Что касается работы Karabas, офис полностью трудится в удаленном режиме. С командой мы не впервые раз сталкиваемся с кризисом: как и в 2014-м году для меня первоочередным приоритетом является сохранить коллектив и компанию.

Продажи билетов на мероприятия, запланированные на послекарантинный период — упали на 95%.

Люди с осторожностью начали принимать решения о покупке. По предварительным подсчетам, наши убытки составляют около 10 млн грн, а отрасль в целом уже понесла убытки от 500 до 700 млн грн.

Какими они будут к концу карантина — пока сложно озвучить. На восстановление бизнеса после такого потрясения понадобится около 1,5-2 года. Всей индустрии — значительно больше.

Допустим этот апокалиптический сценарий закончится к лету: к осени рынок будет перенасыщен ивентами, но люди к тому времени существенно обеднеют и траты будут перераспределять в пользу товаров первой необходимости.

Реальная активность начнется не раньше весны следующего года.

Отвечая на вопрос в начале текста – ивент-индустрия уже переживает глубокий кризис, последствия которого мы будем ощущать еще многие годы после.