Противодействие коронавирусу: Prozorro призвало Кабмин уменьшить время на проведение закупок

Госпредприятие "Прозорро" и департамент сферы публичных закупок Минэкономики призвали Кабмин упростить и уменьшить время на проведение закупок для противодействия коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ProZorro напоминают, что на прошлой неделе ВР приняла "антикоронавырусный" закон №530, который предусматривает выведение закупок для преодоления коронавирусной инфекции из-под действия закона "О публичных закупках".

Согласно ему, государственные учреждения и учреждения здравоохранения смогут напрямую закупать необходимые лекарства, медизделия, лабораторное и медицинское оборудование для противодействия коронавирусу, только отчитываясь об этих закупках в системе Prozorro по факту.

"Для внедрения закона Кабмин определил четкий перечень товаров и услуг для преодоления COVID-19, а также порядок проведения таких закупок.

Но это постановление наоборот усложнит и искусственно затянет процесс закупок и создаст дополнительную нагрузку на работников, которые будут работать в условиях пандемии", - подчеркнули в ProZorro.

Отмечается, что принятое Кабмином постановление №225 предусматривает:

Государственный заказчик (например, больница) должен опубликовать в системе Prozorro объявление о покупке вместе с технической спецификацией товара, который закупают; Дальше должен проверить, не внесен ли потенциальный поставщик в реестр коррупционеров; не совершал ли согласованных антиконкурентных действий на торгах и тому подобное; Затем проводит переговоры с участником; В конце концов, заказчик заключает договор о закупке с поставщиком товара не ранее чем через 48 часов с момента публикации информации о закупке.

"Следовательно, заказчики будут вынуждены ждать 2 суток для покупки жизненно необходимых товаров, чтобы не нарушить закон", - отметили в госпредприятии.

В ProZorro заявляют, что в условиях борьбы с эпидемией важно облегчать проведение критически важных закупок.

"Вместе с тем принятое Кабмином постановление будет отбирать время и силы людей и создаст риск нехватки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и оборудования, когда они жизненно необходимым. И лишний и ничем не оправданный контроль будет вредить нашей общей цели - эффективному противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, принятые правительством изменения предусматривают внесение технических изменений в электронную систему публичных закупок Prozorro, что вообще сделает невозможным проведение закупок для противодействия COVID-19 в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Кабмин призвали вернуться к редакции, которая была разработана департаментом сферы публичных закупок Минэкономики и направлена ​​в Кабмин 20.03.20.

"Она предусматривает максимально простой и прозрачный механизм для государственных заказчиков: учреждение проводит переговоры с поставщиком, заключает договор и только отчитывается о нем и обо всем дальнейшем ходе закупки в системе Prozorro. Это позволит государственным заказчикам проводить закупки необходимых медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудования за один день", - пояснили в ProZorro.

Директор департамента сферы публичных закупок Минэкономики Лилия Лахтионова также подчеркнула, что принятое Кабмином постановление "вообще не облегчает жизнь ни заказчикам, ни медикам".

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

Экономическая правда