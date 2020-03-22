НБУ предлагает продолжить роботу валютных обменников, ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина.

Об этом сообщается на сайте регулятора

В НБУ считают, что сейчас услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения

"Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др - ЭП)", - сообщили в НБУ.

Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставления всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер.

Напоминаем:

C 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19.

Украинская банковская система меняет свою работу из-за коронавируса и карантинных норм.