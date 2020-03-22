Таможня опубликовала список лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС
Правительство утвердило список лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.
Об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.
В этом перечень входят:
- тесты для диагностики Covid-19
- аппараты искусственной вентиляции легких
- фибробронхоскопы
- дозаторы кислорода с увлажнителями
- рентгеновские передвижные аппараты
- парацетамол
- инсулин
- лидокаин
- фуросемид
- дезинфекционные средства
- респираторы
- ларингоскопы
- шприцы
- каталки
- антисептики на хлоргексидин
- этаноловые растворы
Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.
Напоминаем:
Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях срочности будут осуществляться без проведения тендеров.
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