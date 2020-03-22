Таможня опубликовала список лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС

Правительство утвердило список лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.

Об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.

В этом перечень входят:

тесты для диагностики Covid-19

аппараты искусственной вентиляции легких

фибробронхоскопы

дозаторы кислорода с увлажнителями

рентгеновские передвижные аппараты

парацетамол

инсулин

лидокаин

фуросемид

дезинфекционные средства

респираторы

ларингоскопы

шприцы

каталки

антисептики на хлоргексидин

этаноловые растворы

Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.

Напоминаем:

Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях срочности будут осуществляться без проведения тендеров.