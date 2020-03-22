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Таможня опубликовала список лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС

Воскресенье, 22 марта 2020, 13:00
 

Правительство утвердило список лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.

Об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.

 В этом перечень входят:

  •  тесты для диагностики Covid-19
  •  аппараты искусственной вентиляции легких
  •  фибробронхоскопы
  •  дозаторы кислорода с увлажнителями
  •  рентгеновские передвижные аппараты
  •  парацетамол
  •  инсулин
  •  лидокаин
  •  фуросемид
  •  дезинфекционные средства
  •  респираторы
  •  ларингоскопы
  •  шприцы
  •  каталки
  •  антисептики на хлоргексидин
  •  этаноловые растворы

Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.

Напоминаем:

Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях срочности будут осуществляться без проведения тендеров.

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Гостаможслужба

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