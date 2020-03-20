Закупки, необходимые для борьбы с коронавирусом, будут проводить без тендеров — премьер

Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, которые необходимы для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, закупки в условиях срочности будут осуществляться без проведения тендеров.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль.

"Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.)", - написал Шмыгаль.

Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

Экономическая правда