Из-за карантина потребления электроэнергии может уменьшиться на 8 процентов

В марте ожидается уменьшение потребления на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго

Также с момента внедрения карантина 12 марта из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19 потребления электроэнергии в Украине снизилось почти на 4%.

При этом, кроме ограничения работы крупных потребителей вызванное карантинными мерами, снижению потребления электроэнергии способствует теплая весенняя погода.

"Среднесуточная температура в течение 11-19 марта во 2020 году была на 1° С выше, чем в аналогичный период 2019 5,7° С против 4,7°С. Также, среднесуточное потребление за аналогичный период 2019 был выше почти на 7% ", - говорится в сообщении.

Укрэнерго

Напоминаем:

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на $19,535 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 84,382 млн дол, в т.ч. в феврале поставлено э/э на 42,425 млн дол.