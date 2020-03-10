Украина за 2 месяца увеличила выручку от экспорта электроэнергии почти на треть

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на $19,535 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 84,382 млн дол, в т.ч. в феврале поставлено э/э на 42,425 млн дол.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за два месяца 2020 года поставлена электроэнергия на $40,002 млн, Румынию – на $21,037 млн, Польшу – на $17,454 млн, другие страны – на $5,889 млн.

Кроме того, Украина в январе-феврале импортировала электроэнергию на $57,251 млн (в феврале – на $31,29 млн), в том числе из Словакии - на $25,81 млн, Венгрии – на $19,229 млн, Беларуси – на $7,506 млн, других стран – $4,706 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,767 млн, в т.ч в Венгрию поставлено на $231,359 млн, Польшу – на $84,584 млн, Молдову – на $41,683 млн, другие страны – на $21,141 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси - на $43,115 млн, Словакии – на $36,336 млн, Венгрии – на $26,485 млн, других стран – $15,465 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.

Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и комуслуг, закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на передачу.

В ноябре 2019 суммарный импорт электроэнергии составил 661 тыс. МВт∙ч и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта (629 тыс. МВт∙ч).