Наблюдательный совет ОПЗ уволил членов правления

Наблюдательный совет ПАО "Одесский припортовый завод" принял решение о прекращении полномочий членов правления.

Об этом сообщил бывший первый заместитель председателя правления ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook, обнародовав скан протокола заседания наблюдательного совета №8/2020.

"19 марта Наблюдательный совет ПАО" Одесский припортовый завод "под председательством Игнатовскому принял решение о прекращении полномочий членов правления. В частности, прекращены полномочия Назаренко (ексдиректора ОПЗ - ЭП), Щурикова, Сербиной и Вакеряка", - отметил Щуриков.

По его словам, назначены новые члены правления: Замшу, Северина, Севастьянова и Грача.

Действия руководства Фонда госимущества, по мнению Щурикова, направлены только на заключение договоров ОПЗ с компаниями непрозрачно, на не прозрачных, не конкурентных и невыгодных условиях для завода.

Напоминаем:

Кабмин назначил Николая Синицу и.о. главы правления ОПЗ 24 января 2020 года.

30 января Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали 5 миллионов долларов председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" заранее определенного лица.

Национальное антикоррупционное бюро 8 ноября 2016 года направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления завода Николая Щурикова.

14 июля 2016 года по делу о растрате средств "Одесского припортового завода" Щуриков и Перелома были задержаны сотрудниками НАБУ.

По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб на более 205 млн гривен.

1 августа 2016 года Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи Сергея Перелома.

Срок задержания Щурикова истек 17 июля 2016 года, его освободили из-под стражи.

12 сентября 2016 года Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро об отстранении Николая Щурикова с должности первого заместителя директора Одесского припортового завода.